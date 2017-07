Safe Haven-actrice Julianne Hough en Brooks Laich getrouwd

Meer dan 200 gasten, onder wie familieleden en vrienden, woonden het huwelijk bij. ''Ik denk niet dat ik ooit echt van mijn bruiloft heb gedroomd in mijn kinderjaren'', vertelt de 29-jarige Hough aan People. ''Maar ik weet zeker dat ik mijn huwelijksdag voor de rest van mijn leven zal koesteren en onthouden."

De aanloop naar de grote dag begon donderdag al met een welkomstdiner voor gasten in een hotel, gevolgd door een stranddag aan het meer van het plaatselijke resort. Hough werd op de trouwdag door haar vader Bruce naar het altaar gebracht.

De gasten zaten tijdens de ceremonie op houten banken, omringd door rozen en tulpen en bloemsierkunst. ''Het was echt belangrijk voor ons om buiten te kunnen trouwen'', zegt de 34-jarige Laich. "Julianne en ik zijn erg avontuurlijk ingesteld en wilden een natuurlijke setting."

Geen haast

Hough en Laich zijn sinds december 2013 een koppel. Ze leerden elkaar kennen via een collega van van de actrice uit de cast van de bioscoopfilm Curve. In 2016 zei Hough tijdens Grease: Live in Los Angeles dat het stel geen haast maakte met het huwelijk. "We zijn wel begonnen met de voorbereidingen, maar we besloten halverwege het proces te gaan chillen. We willen gewoon ook genieten van de verloving en er plezier aan beleven."

Het is voor beiden hun eerste huwelijk. Hough beëindigde in 2007 haar verloving met Zach Wilson. Ook had ze drie jaar lang een relatie met Ryan Seacrest. Ze gingen in maart 2013 uit elkaar.