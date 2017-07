André Rieu haat reizen en zit liever voor de televisie dan in de rimboe

Als Rieu zijn muzikale carrière niet zou hebben, zou hij niet door het buitenland trekken. "Dan ging ik helemaal niet op reis", vertelt hij in een interview met De Telegraaf.

"Ik ben ook helemaal geen toerist. Ik loop niet met een boekje langs de Sint Pieter in Rome om te lezen in welk jaar die ook alweer is gebouwd." Rieu bezichtigt naar eigen zeggen dan ook nooit iets. "Hooguit als het móet, voor de camera."

Toeristische oorden verkent de Limburgse muzikant liever thuis. "Tegenwoordig zijn er genoeg toeristische tv-programma’s. Erica op reis! Thuis lekker voor het breedbeeld met een wijntje in de hand. Dan ga je toch niet zelf in die hitte de rimboe in. Nog prachtig gefilmd ook."

De 67-jarige Rieu staat vanaf deze week avonden lang op het Vrijthof in zijn thuisstad Maastricht.