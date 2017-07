'Venus Williams handelde toch niet fout bij dodelijk auto-ongeluk'

Dat heeft de Amerikaanse politie vrijdag verklaard. Williams (37) botste op 9 juni met haar SUV op een andere auto in de buurt van haar huis in Palm Beach Gardens in Florida. De bestuurder van die auto, de 78-jarige Jerome Barson, overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Eerst stelde de politie dat de schuld bij Williams lag, die geen voorrang verleende op een kruising. Ze zou volgens de aanklacht "onbedachtzaam en roekeloos" hebben gereden. Nu zegt de politie dat een onlangs opgedoken video laat zien dat Williams rechtmatig handelde. Een auto voor haar kwam tot stilstand, waardoor Williams op de kruising stil moest blijven staan en Barson op haar botste.

De familie van de 78-jarige man die omkwam bij het ongeluk heeft een aanklacht ingediend tegen Williams. De nabestaanden willen een schadevergoeding.

Williams plaatste zich vrijdag voor de achtste finales van Wimbledon, het prestigieuze grastoernooi dat ze in haar carrière vijf keer won.