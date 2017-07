Voormalig GTST-actrice Tanja Jess wordt nog wekelijks herkend

"En dan proberen ze mij weer na te doen", vertelt de 50-jarige echtgenote van zanger Charly Luske aan Shownieuws.

Jess was in 1997 voor het eerst te zien in GTST en verliet de serie definitief in 2001. "Mijn leven veranderde gigantisch. Ik zat nog maar een week in de serie en ik was ineens een bekende Nederlander. Ik kon niet meer langs het schoolplein lopen", zegt ze lachend.

"Toen was ik een ultra bekende Nederlander, maar nu is dat wat minder geworden. Bekend blijf je echter. Daar moet je mee leren omgaan."