Neelie Kroes vanwege stalker verhuisd naar Amsterdam

Dat vertelt de oud-Eurocommissaris aan HP/De Stijl, een vrouwenspecial van HP/De Tijd.

"Ik had een prachtig huis met een grote tuin, maar het was er ook heel eenzaam", aldus de 75-jarige Kroes. "Nadat ik afgelopen zomer gestalkt was, zei mijn zoon, die in Amerika woont: 'Als je nu geen actie onderneemt en een appartement zoekt, laat ik je opsluiten.'"

Via een bekende vond Kroes een appartement met een afgesloten oprit en een portier. "Eerst sloeg ik niet zoveel acht op die stalker. Natuurlijk is het vervelend als een of andere dwaas op onmogelijke tijden bij je langskomt, en het was ook heel indringend, maar dat komt wel vaker voor als je een publieke figuur bent."

Tegen haar zoon zei Kroes in eerste instantie dat "zo'n man niets doet". "Tot mijn zoon daarop reageerde met: 'Dat zei Els Borst ook.' Dat vond ik een goed argument. Je hoeft maar net de verkeerde te treffen."