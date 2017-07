Roddeloverzicht: Familie Verstappen in opspraak en Rick heeft spijt

Leuke, ludieke actie, dacht boodschappenservice Picnic: een lookalike van Max Verstappen inhuren en die boodschappen dan laten bezorgen in een reclame. Hilarisch natuurlijk, want Max is snel en iedereen wil snel de boodschappen in huis hebben.

De reclame heeft nog geen dag online gestaan, maar lang genoeg om door het team van Max een ding heel duidelijk te maken: wat Max grappig vindt, komt niet overeen met wat Picnic grappig vindt. En nog iets: waar geld mee verdiend kan worden, zal altijd aangepakt worden.

In september 2016 plaatste de boodschappenservice het beruchte videootje, waar vrijwel meteen reactie op volgde: dit mocht niet en ze moesten betalen. Max wordt namelijk flink gesponsord door supermarktketen Jumbo en dit kon wel eens voor onduidelijkheid gaan zorgen bij kijkers. De supermarktketen was namelijk de dag daarvoor een reclamereeks begonnen met een hoofdrol voor Max.

Picnic had niks afgesproken met Max omdat ze dachten dat het ging om een parodie en er daarom geen probleem was, maar team Verstappen zag dat anders: Max had hier geld mee kunnen verdienen en liep dat nu mis.

"We hebben laten berekenen wat de commerciële waarde van het filmpje was geweest als wij daar van tevoren afspraken over hadden gemaakt. Dit kan wat ons betreft echt niet", aldus de advocaat van Max destijds in gesprek met NU.nl. Max en zijn team wilden geld zien en niet een beetje ook: 350.000 euro.

Deze week stonden de partijen tegenover elkaar in de rechtszaal en bleek dat het team van Picnic geen moment had verwacht dat de reclame zoveel geld zou gaan kosten: zij hadden voor 200 euro een grappig filmpje in elkaar gezet en nu moest het ineens duizenden euro's kosten?

Het gesprek dat de twee partijen voerden, kon de ruzie niet oplossen en dus moet de rechter beslissen hoe nu verder. In september weten we wie er gelijk krijgt.

Scheiding

De verhalen over de familie Verstappen vlogen ons deze week om de oren: niet alleen Max was in het nieuws, ook Jos wist de entertainmentprogramma's te bereiken. Papa Verstappen zette deze week definitief een punt achter zijn relatie met Kelly van der Waal.

Echt verbazingwekkend is de scheiding niet: als je je relatie begint met ruzies waarbij de een de ander probeert aan te rijden begin je al met een achterstand. In 2012 liep een ruzie van Jos en Kelly zo uit de hand dat hij een poging deed haar aan te rijden.

"Bij een stoplicht wilde ik uitstappen. Op dat moment gaf Jos vol gas en ik ging languit over de straat. Daarop heb ik het op een rennen gezet. Maar Jos zocht me. Hij raakte me vol met de voorkant van zijn bus. Ik had dood kunnen zijn", aldus Kelly in 2012.

Jos bood zijn excuses aan en zei het allemaal echt niet zo kwaad te bedoelen. En of Kelly het alsjeblieft niet bij de politie wilde melden. Kelly had daar in eerste instantie geen boodschap aan: "Hij zal vast van me houden, daarom heeft hij ook mogelijk zo'n waas voor zijn ogen gekregen. Toch moet hij zijn verdiende straf krijgen."

Twee weken later kwam Kelly tot bezinning: Jos had nu wel voldoende geboet voor zijn daden en dus trok ze de aanklacht in. Nog eens twee jaar daarna had Kelly Jos echt vergeven en gaf het stel hun jawoord in gezelschap van vrienden en familie gekleed volgens de dresscode: jeans met wit.

"Wellicht zijn mensen sceptisch, na alles wat er gebeurd is met ons", zei de voormalig Formule 1-coureur destijds. "Maar we kiezen met volle overtuiging voor elkaar."

Met iemand trouwen die je een paar jaar ervoor nog geprobeerd heeft omver te rijden zullen niet veel mensen doen, maar Kelly en Jos gingen er destijds vol voor. Er kwam nog een dochter: Blue Jaye, maar het mocht uiteindelijk toch niet vredig eindigen.

'Echt sorry'

Echt spijt hebben van iets kan heel lastig zijn om over te brengen: hoe kom je oprecht over en maak je duidelijk dat je het echt niet zo bedoeld hebt?

Rick Brandsteder probeerde het deze week in de rechtszaal op indirecte wijze: hij liet zijn advocaat zijn excuses voorlezen voor een mishandeling in het uitgaansleven in 2016. Rick is naar eigen zeggen "ouder en wijzer" geworden en is absoluut niet van plan nog eens om zich heen te meppen.

Rick sloeg destijds naar eigen zeggen één keer, het slachtoffer zei twee keer geraakt te zijn. Rick zei door de man te zijn uitgelokt, de man zegt dat daar geen sprake van is. Ze kwamen er niet uit en dus moest iedereen naar de rechtbank.

In september werd Rick veroordeeld tot een week voorwaardelijke celstraf, 750 euro boete en een schadevergoeding van 250 euro: te laag vond de officier van justitie en dus werd er een hoger beroep aangevraagd.

De eis viel dinsdag dan ook een stuk hoger uit dan wat Rick nu op zijn naam heeft staan. Het OM wil dat Rick een celstraf van vier weken krijgt, waarvan twee voorwaardelijk omdat dit niet de eerste keer was dat Rick de fout in ging.

In 2007 raakte Rick met zijn broer Robert betrokken bij een vechtpartij in een snackbar, een jaar later was Rick al eens betrokken bij een vechtpartij tijdens een afterparty van de Toppers en in 2011 werd hij samen met zijn broer gearresteerd wegens openbare geweldpleging.

Rick is een boefje, maar echt: hij heeft zijn leven gebeterd. Hij hoopt dat de rechter zijn excuses aanvaardt en hij op 18 juli niet toch nog twee weken de gevangenis in moet.

Wonder

Niemand wist het, maar het is eigenlijk een wonder dat Jim Bakkum en Bettina Holwerda al tien jaar samen zijn. Want wat blijkt: Jim en Bettina konden elkaar in het begin van hun relatie niet luchten of zien.

In gesprek met Libelle vertelde het koppel deze week dat het in eerste instantie geen moment zo leek dat ze zo gelukkig zouden worden samen. Bettina: "Ja, dat ik op hem gevallen ben, daar ben ik echt verbaasd over. Hij was zeker een leuke jongen, hoor. Maar echt: totáál het tegenovergestelde van wat-ie nu is. Er werd heel veel voor Jim gedaan en dat merkte je ook aan hem. Nul verantwoordelijkheid."

De eerste anderhalf jaar was het eigenlijk helemaal niet leuk tussen Bettina en Jim, pas later werd het echt gezellig en nu zijn de twee "samen één". "Het staat ook in onze trouwringen. Wat staat er nou? Samen één of zo? Iets met altijd één. Zo voelt het ook echt, dat we één zijn geworden."

Die omslag kwam eigenlijk pas toen ze samen op vakantie gingen naar New York. De vakantie ervoor naar Nice twijfelden ze nog te veel. Bettina: "Vanaf die vakantie was het echt geweldig. Ineens was het goed. Ik hoor het van heel veel mensen. Die eerste verliefdheid is een paar maanden leuk, maar dan komt er zo'n fase waarbij die levens in elkaar moeten gaan passen. Dan is het even alleen maar gezeik."

Toegegeven: het begin van de relatie van Jim en Bettina was niet half zo hobbelig als die van Jos en Kelly, maar dat ze tien jaar later nog samen zijn hadden ze allebei niet kunnen voorspellen.

Nu, zes jaar getrouwd en met twee kinderen, doet het stel er alles aan om het geluk dat ze bij hun tweede vakantie voor het eerst voelden, voor altijd vast te houden. En dat doe je, als we Jim en Bettina mogen geloven, door zo af en toe even een weekendje voor elkaar te nemen.

"Dat plannen we ook regelmatig, weekendjes weg. Pas zijn we nog naar Londen geweest. Zoiets proberen we elke drie maanden te doen, of uiteten samen of een dagje weg. Je ziet zo veel stellen die elkaar een beetje kwijtraken, dat gaat heel makkelijk als je kinderen hebt. Alle aandacht gaat naar hen, ’s avonds ben je moe als je allebei hard werkt. Die tijd claimen is zo belangrijk."