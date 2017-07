Graffiti-zaak Justin Bieber van de baan na donatie aan ziekenhuis

Dat meldt BBC.

De 23-jarige Bieber was aangeklaagd voor vandalisme nadat hij de muur van een verlaten hotel had beklad. De zanger had destijds toestemming om op een ander gebouw graffiti te spuiten, maar koos voor het hotel in een poging fans te ontwijken. Politieagenten waren woedend.

In Brazilië staat op het spuiten van graffiti tot een jaar cel. De burgemeester van de stad zei eerder: "Als een normaal persoon dit had gedaan, had die tachtig tot honderd uur taakstraf gekregen."