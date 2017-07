Mannelijke collega's leverden in voor gelijk loon Emma Stone

Dat vertelt de actrice in Out Magazine.

"In mijn carrière tot nu toe heb ik mannelijke mede-castleden nodig gehad die bereid waren in te leveren, zodat ik op gelijke hoogte met hen kwam. En dat deden ze, omdat ze vonden dat het terecht en eerlijk was. Dit is iets waar niet vaak over wordt gepraat, dat voor onze gelijke salarissen mensen nodig zijn die onzelfzuchtig zeggen: dat is wel zo eerlijk."

Stone vertelde niet om welke filmprojecten en collega's het ging. Wel noemde ze een voorbeeld waarin meerdere mannen een ongeveer even grote rol hadden als zij en bereid waren hun salaris te delen. Dat doet vermoeden dat het ging om de film Aloha, waarin ze 2015 met onder andere Bradley Cooper en John Krasinski te zien was.