Komiek Kevin Hart krijgt eigen feestdag in Philadelphia

De 38e verjaardag van de komiek werd gevierd met een voor alle inwoners toegankelijk feest met gratis eten, spelletjes en optredens van lokale rappers. In de buurt waar Hart opgroeide werd een grote muurschildering onthuld waarop hij prijkt.

"Kevin Hart is een fantastische ambassadeur van de stad Philadelphia", aldus de raad in een verklaring aan Yahoo. "Of het nu met zijn hilarische gevoel voor humor is of met zijn gulheid voor de stad, Kevin weet een lach op alle gezichten in Philadelphia te brengen. Dit is een manier om hem te bedanken."

De komiek plaatste een bedankje op Instagram. "Vandaag was meer dan bijzonder. Kevin Hart Day zal voor altijd een plekje in mijn hart hebben. Ik ben voor altijd een 'Philly Kid'. Ik kan nog steeds niet geloven dat er een muurschildering van mij is."