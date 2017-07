Rechter doet in september uitspraak in zaak Max Verstappen

Picnic plaatste eind september 2016 op Facebook een filmpje dat vrijwel direct werd verwijderd. Het was een variant op de reclame van supermarktketen Jumbo waarin de echte Max Verstappen boodschappen bezorgt.

In de video was een lookalike van Verstappen te zien. Jumbo is een belangrijke sponsor van Verstappen.

Tijdens de zitting benadrukte Picnic dat het filmpje als grap was bedoeld en dat de productie van de video niet meer dan 200 euro had gekost. De bezorgdienst achtte toestemming van Verstappen niet nodig, omdat het om een parodie ging.

350.000 euro

Het management van Verstappen eiste eerder 350.000 euro van de online bezorgdienst. "We hebben laten berekenen wat de commerciële waarde van het filmpje was geweest als wij daar van tevoren afspraken over hadden gemaakt", legt Vermeulen uit. "Dit kan wat ons betreft echt niet. De rechter mag wat ons betreft een uitspraak over onze eis doen. Het gaat ons er ook om helderheid te krijgen voor soortgelijke situaties in de toekomst."

De partijen hebben één gesprek gehad over de kwestie. Het is nog niet bekend waar en wanneer de zaak dient.

