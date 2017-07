'Plaatsen van naaktfoto's Blac Chyna door Rob Kardashian is mogelijk misdrijf'

Dat meldt USA Today.

Kardashian plaatste op Twitter en Instagram enkele expliciete naaktfoto's van zijn ex, Blac Chyna, wiens echte naam Angela White is. Die foto's werden later weer verwijderd.

Volgens advocate Lisa Bloom, die ondanks een overwinning boekte in de sekstapezaak van Mischa Barton, is dit soort 'wraakporno' een strafbaar feit.

"En in mijn Mischa Barton-zaak zag de rechter het ook als een vorm van huiselijk geweld. Stop ermee", schreef zij op Twitter aan de broer van realitysterren Kourtney, Kim en Khloé Kardashian.

De beelden waren onderdeel van een uitgebreide ruzie tussen de twee. Daarin beweerde Kardashian onder meer dat White alleen een kind met hem kreeg om haar ex, rapper Tyga, terug te pakken, en beschuldigde zij Kardashian op haar beurt van fysieke mishandeling.

Geliked

TMZ oordeelt echter dat de zaak in dit geval ingewikkelder ligt, omdat White de foto's op Instagram heeft geliked. Daardoor zou een aanklager moeilijk kunnen bewijzen dat het model emotioneel geschaad is door het plaatsen van de foto.

Instagram heeft het account van Kardashian woensdag verwijderd. Op Twitter zijn de foto's in kwestie niet meer te zien, maar het is niet duidelijk of het social medium heeft ingegrepen, of dat Kardashian de foto's zelf verwijderde.