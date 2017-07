Blac Chyna overweegt juridische stappen tegen Rob Kardashian

"Ik onderzoek alle legale maatregelen die er zijn om mijn cliënt te kunnen adviseren over hoe zij dit op kan pakken", laat Blac Chyna's advocaat Walter Mosley aan People weten. Kardashian plaatste en verwijderde op Twitter en Instagram enkele expliciete naaktfoto's van zijn ex Blac Chyna. De beelden waren onderdeel van een uitgebreide moddergooisessie tussen de twee.

Daarin beweerde Kardashian onder meer dat Chyna alleen een kind met hem kreeg om haar ex Tyga terug te pakken, en beschuldigde Chyna Kardashian op haar beurt van fysieke mishandeling. In april vorig jaar maakten de twee hun verloving nog bekend in hun realityshow op E!, in december gingen ze al weer uit elkaar.

Het Instagram-account van Kardashian is woensdag verwijderd, het is onduidelijk of Instagram dit deed of dat Rob het account zelf verwijderde.