Realityster Lauren Conrad bevalt van zoon

"We zijn door het dolle heen dat we kunnen delen dat we onze zoon Liam James Tell hebben mogen verwelkomen in de familie", aldus het stel in een verklaring. De baby werd woensdagmiddag geboren. "Het gaat goed met moeder, vader en baby. We zijn al verliefd."

Lauren onthulde op nieuwjaarsdag dat ze zwanger was en liet begin juni weten dat ze een jongetje verwachtte.

De nu 31-jarige werd bekend toen ze in het laatste jaar van haar middelbare school één van de tieners werd die werden gefilmd voor realityserie Laguna Beach: The Real Orange County, een programma met een knipoog naar dramaserie The O.C.. Na drie seizoenen maakte Conrad nog een spinoff, The Hills. Met die serie stopte ze na vijf seizoenen om een carrière in de modewereld te beginnen.