Seth Rogen schaamt zich voor sekstweet van zijn moeder

Rogen deelde woensdag een tweet van zijn moeder, die haar gedachten had laten gaan over ontspannende momenten in haar leven. "In slaap vallen na seks is als de Savasana-houding na yoga", aldus Sandy Rogen.

In niet mis te verstane bewoordingen liet de komiek haar weten dat dat wel een erg intiem hersenspinsel was om op social media te delen. Moeder Rogen liet zich echter niet zo makkelijk de les lezen. "Het is gewoon een observatie van het leven", liet ze haar zoon plagend weten. Rogen wist daar niets anders op te zeggen dan "Whatever.".

Pindakaas

Rogen en zijn moeder plagen elkaar vaker op Twitter. Vorig jaar schreef de komiek na een tweet van zijn moeder over pindakaas: "Al geef je me een miljard, ik zou niet weten waar ze het over heeft", waarop zijn moeder antwoordde: "Als je je telefoon eens zou opnemen, zou je het weten."

Een andere acteur vond het bericht van Sandy woensdag overigens wel heel grappig. Russell Crowe deelde haar 'sekstweet'. "De moeder van Seth Rogen is geweldig", schreef de Gladiator-ster daarbij.