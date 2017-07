Brief geveild die Tupac in gevangenis schreef aan Madonna

Tupac lucht in de brief, die te lezen is op de website van TMZ, zijn hart tegenover de zangeres. "Met een zwarte man gezien worden, brengt jouw carrière niet in gevaar", schrijft de rapper onder meer. "Het zou je juist ruimdenkender en spannender kunnen maken."

Voor zijn eigen imago zag Tupac de relatie echter wel als een probleem. "Bij mij ligt het anders. Ik zou het gevoel hebben dat ik veel mensen teleurstel die me gemaakt hebben tot wie ik ben. Het is nooit mijn bedoeling geweest je te kwetsen."

De brief wordt geveild tussen 19 en 28 juli. Het startbod is 100.000 dollar (ruim 88.000 euro), maar naar verwachting levert de brief meer op.