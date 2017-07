Danseres Penney de Jager (69) maakt zich niet druk om leeftijd

"Van vrouwen in kledingwinkels die zeggen: 'Op uw leeftijd zou ik dat niet dragen' word ik woedend", zegt de 69-jarige De Jager in de Volkskrant.

"Wat een onzin. Ik merk aan niets dat ik ouder word. Als ik geen dikke buik wil, zorg ik dat ik die niet krijg. Dat is mijn balletmentaliteit. Discipline."

De Jager danst nog elke dag. "Mijn benen krijg ik nog hoog de lucht in. Ik heb mijn tanden laten doen en zodra ik het geld heb, laat ik mijn lippen voller maken. Waarom niet, als het kan? Als mannen oudere vrouwen minder aantrekkelijk vinden, is dat dom van ze. Ik voel me beter dan ooit."

Een nieuwe liefde in haar leven zou De Jager, die eerder getrouwd is geweest, leuk vinden, hoewel De Jager mannen van haar eigen leeftijd meestal niet ziet zitten. "Ze laten alles zo gaan, doen geen work-out. Ze schuifelen in plaats van lopen."