Frits Sissing heeft niet meer het gevoel zich te moeten bewijzen

In een duo-interview met zijn dochter in AD vertelt de presentator dat hij veel van zichzelf terugziet in zijn oudste dochter. "Lotje is altijd een perfectionist geweest. Dat heeft ze van mij. Jammer genoeg zit die eigenschap haar juist vaak in de weg."

Zijn dochter deelt zijn streven naar perfectionisme, maar heeft de afwachtende houding van haar vader in sociale omstandigheden niet overgenomen. "Ze maakt contact met mensen vanuit haar hart. Ik zie dat ze hier oprecht blij is. Ze staat met iedereen lekker in het Spaans te babbelen. Dat heeft ze van mijn vrouw Willemijn."

Loslaten

De 53-jarige presentator heeft nu zijn dochter 18 is en stage loopt bij de stichting WereldOuders in de Dominicaanse Republiek, het gevoel dat hij haar kan loslaten. "Ik ben achttien!", reageert zijn dochter. "Ze hoeven echt niet meer mijn bedje te verschonen. Maar helemaal loslaten? Liever niet. Ik ben een stresskip en als ik het even niet meer weet, ga ik altijd naar papa om erover te praten. Hij weet precies hoe ik in elkaar steek en kan me binnen een seconde weer rustig en zorgenvrij maken."