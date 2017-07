David en Victoria Beckham vieren 18-jarig huwelijksjubileum

De 18-jarige Beckham plaatste een zwartwit-foto van een glimlachende voetballer David en de voormalige Spice Girl Victoria, die een babypop vasthoudt. De foto is gemaakt op de huwelijksdag van het stel. "Gelukkig huwelijksjubileum voor de twee meest geweldige mensen in mijn leven. Hou van jullie mam en pap", schreef Beckham onder de foto en sloot af met een hartje.

De 43-jarige Victoria Beckham plaatste eerder op de dag ook een foto van de trouwdag van het stel, waarop baby Brooklyn ligt de slapen in de arm van vader David Beckham. "Ik hou van je", schreef Posh Spice onder de foto.

En natuurlijk ontbrak de 42-jarige voetballer zelf ook niet. Hij plaatste een foto van het koppel waarop beiden een leren outfit dragen en schreef: "Wow, we hebben dit echt gedaan. Gefeliciteerd en dank aan een geweldige echtgenote, moeder en sterke zakenvrouw. Hou van je x".

Als gezin

David Beckham zei tegen The Daily Mirror dat het succes van zijn 18-jarige huwelijk te wijten is aan het feit dat de Beckhams ondanks tegenslagen overeind blijven. "Omdat we vier fantastische kinderen hebben. Als we door een moeilijke periode gaan dan slaan we ons er met zijn allen doorheen, als gezin", zei de voetballer.