Jandino Asporaat wil komende jaren jong talent gaan helpen

"Ik heb ooit een kans gehad en mijn grootste droom is andere mensen een kans te geven", zei Jandino Asporaat. "Ik ga iets minder Dino doen, de aankomende jaren wil ik anderen inspireren." De komiek gaf toe dat hij een workaholic is, maar dat gaat volgens hem niet ten koste van zijn kinderen. "Degene die de minste aandacht krijgt, ben ik zelf."

Afgelopen weekend stond Asporaat nog met Najib Amhali en andere cabaretiers in De Kuip, maandag ging hij meteen door met de opnamen van Dance Dance Dance. "Als je een contract met John de Mol hebt, mag je niet rusten", grapte hij over zijn drukke schema.

Huilen

Asporaat vertelde ook dat hij in aanloop naar de grote show in De Kuip "een beetje in een roes" leefde. "Donderdag kwam ik De Kuip binnen en toen was en stonden alle stoelen daar en was het decor opgebouwd. Ik zie daar m'n broertje Kenneth, m’n manager, en ik begin te huilen."

Voor Asporaat was het "een hele ontlading" om zijn decor in het Rotterdamse stadion te zien. "Ik moest denken aan alle stappen die we hebben moeten zetten en al het harde werk dat we hebben moeten doen om het stadion uit te verkopen."

Uiteindelijk heeft Asporaat "onwijs genoten" van de drie uur durende show, die hij omschreef als "een verbroederingsconcert." "Ik had geen stress, het was super chill gewoon."