OM eist gevangenisstraf tegen Rick Brandsteder in hoger beroep

In september had de rechter Brandsteder veroordeeld tot een week voorwaardelijke celstraf, 750 euro boete en 250 euro schadevergoeding. Het OM Amsterdam ging bij het gerechtshof in hoger beroep, omdat het de straf te laag vond.

De inhoudelijke behandeling van de zaak diende dinsdag bij het Paleis van Justitie in Amsterdam. De verhalen van Brandsteder en het slachtoffer zijn verschillend. Volgens Brandsteder heeft hij één klap uitgedeeld, de aanklager zegt twee keer door de Temptation Island-presentator geslagen te zijn.

Het OM had in september twee weken celstraf en een taakstraf van 90 uur geëist. Brandsteder is al vaker veroordeeld, onder andere voor openlijke geweldpleging en belediging van agenten. Het OM vindt dat het aantoonbaar is dat een boete en werkstraf niet helpen, nu Brandsteder opnieuw de fout in is gegaan.

'Ouder en wijzer'

Brandsteder zelf vindt dat hij "ouder en wijzer" is geworden, en is absoluut niet van plan nog de fout in te gaan. Brandsteder zei eerder dat hij "erin werd geluisd" door het slachtoffer. De man zou hem hebben geprovoceerd en uitgedaagd.

De presentator liet middels zijn advocaat weten inkomsten te zijn misgelopen door de publiciteit voor de zaak.

De rechter doet op 18 juli uitspraak.