Amerikaanse sterren halen herinneringen op aan Onafhankelijkheidsdag

Veel beroemdheden hebben mooie of gekke herinneringen aan de nationale feestdag. Daily News verzamelde er een paar.

Komiek en Brooklyn Nine Nine-acteur Andy Samberg vertelt dat hij een keer bijna doof raakte door een exploderend rotje. "Ik probeerde het rotje weg te gooien maar hij knalde vlak naast mijn oor. Mijn oor piepte een week lang en ik was bang dat ik gehoorschade had opgelopen", vertelt Samberg.

Komiek Amy Poehler (Parks and Recreation) vierde haar meest memorabele Onafhankelijkheidsdag niet in de VS, maar in Ierland, waar ze als studente woonde tijdens een uitwisselingsprogramma."Ik bracht 4 juli door in Dublin, moest heel erg dronken uitleggen wat we aan het vieren waren en deed dat heel slecht."

Eenheid

Acteur John Leguizamo (Miami Vice, Carlito's Way), die in Colombia werd geboren, weet zich de viering van 200 jaar onafhankelijkheid in New York in 1976 nog goed voor de geest te halen. "Dat was geweldig man. New Yorkers van alle rangen en standen kwamen bijeen in Central Park. Dat was echte eenheid en inclusiviteit, een mooie tijd. Zoiets hebben we nu weer nodig in Amerika", aldus de acteur.

Amerikanen vieren dinsdag hun onafhankelijkheidsdag, sinds de VS op 4 juli 1776 zich onafhankelijk verklaarde van Groot-Brittannië. Traditioneel gaan Amerikanen op deze dag barbecuen of picknicken en spelen honkbal met elkaar. 's Avonds organiseren veel steden een vuurwerkshow.