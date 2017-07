Black Keys-drummer Patrick Carney en zangeres Michelle Branch zijn verloofd

"Dank voor alle felicitaties. Gisterenavond, vlak voor ik de kaarsjes uitblies, vroeg Patrick Carney me ten huwelijk en had ik niets meer te wensen", schreef A Thousand Miles-zangeres Branch onder de foto. "Mijn 34e is misschien wel mijn beste jaar tot nu toe", vervolgde ze.

In februari 2015 leerden Carney en Branch elkaar kennen tijdens een feestje op de Grammy Awards in Los Angeles. Ze schreven vervolgens een aantal nummers samen en Carney produceerde het laatste album van de zangeres, Hopeless Romantic, dat in april uitkwam.

Eerdere huwelijken

Carney trouwde in 2007 met Denise Grollmus maar het stel scheidde met ruzie in 2009. Twee jaar later vroeg de drummer zijn toenmalige vriendin Emily Ward ten huwelijk. Het stel trouwde in 2012 in de achtertuin van Carney's huis in Nashville maar het huwelijk liep in 2015 op de klippen.

Branch trouwde een keer, in 2004 met bassist Teddy Landau. Ze kregen in 2005 een dochter samen, genaamd Owen. In 2014 besloot het stel te scheiden. Zangeres Branch en haar dochter wonen inmiddels in het huis van Carney in de Amerikaanse stad Nashville.