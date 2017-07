Top Gear-presentator Richard Hammond nog niet aan het werk

"Het duurt nog een paar maanden voor ik mijn knie weer kan gebruiken", zei Hammond maandag in de ITV-talkshow This Morning. Toch wil hij niet zo lang wachten voor hij weer in de auto kruipt. "Ik zit over een paar weken weer achter het stuur", voorspelde de presentator, om daar al snel aan toe te voegen dat het "hoogstens een paar maanden" gaat duren.

Hammond vloog half juni bij het Zwitserse Luzern uit de bocht in de bergen. Hij viel tientallen meters naar beneden, sloeg meerdere keren over de kop en landde ondersteboven. Uiteindelijk hield de presentator slechts een aantal botbreuken over aan de zware crash. Hij werd in Zwitersland urenlang geopereerd aan zijn knie en loopt nog steeds op krukken.

Negenjarige

De operatie heeft tot gevolg gehad dat Hammond's ene been korte tijd zeven millimeter korter was. "Ik moet de rest van m'n leven rondjes blijven rennen", grapte hij daarover. Met behulp van een metalen plaat werd het been weer verlengd. "Over een paar maanden moet het allemaal weer in orde zijn."

Niet alleen Hammond kijkt uit naar het moment waarop hij weer aan het werk kan, ook zijn vrouw is daaraan toe. Ze verzuchtte in de talkshow dat ze het extra zwaar heeft, nu ze niet alleen twee tienerdochters hele dagen thuis heeft vanwege de zomervakantie, maar ook "een negenjarige man".