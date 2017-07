Justin Bieber heeft moeilijk optreden in Londen door verkoudheid

De 23-jarige Canadees zong klassieke hits zoals Boyfriend en Love Yourself maar coverde ook Ushers nummer You've Got It Bad.

De zanger moest meerdere keren zijn neus snuiten en vertelde de fans dat hij vaporub had gesmeerd tegen zijn verstopte luchtwegen. "Al die medicijnen zitten vast in mijn neus. Ik heb een moeilijke avond. Vergeef me", verklaarde Bieber tegen zijn fans.

Verkouden of niet, Bieber maakte zijn set af en vertelde de Britten dat hij blij was in Londen op te treden. "Het is geweldig om weer terug te zijn in het Verenigd Koninkrijk, een van mijn favoriete plekken op aarde", aldus de What Do You Mean-zanger. Zijn optreden werd afgesloten met een grote vuurwerkshow.