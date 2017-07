Zangeres Pink en dochter zitten urenlang vast in een lift

"Vast in de lift (het is hier snikheet aan het worden) (liefde in de lift) (leven in een doos). #help", schreef Pink onder de foto aan haar 1,9 miljoen volgers. De 37-jarige Raise Your Glass-zangeres had gelukkig wat te drinken bij zich, op de foto is een thermoskan te zien en een beker met sap.

Pink is inmiddels vrij, zo laat ze in een volgende foto op Instagram weten. "We zijn eruit", schrijft ze onder een foto van zichzelf. De foto is vier uur na de foto in de lift geplaatst. Hoeveel tijd Pink en dochter Willow precies in de lift hebben moeten doorbrengen, is niet bekend.

De zangeres maakte in juni bekend dat ze is begonnen aan het schrijven van liedjes voor haar nieuwe, zevende, studioalbum.