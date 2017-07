Quentin Tarantino gaat trouwen met Israëlische vriendin

"We zijn erg blij en hebben er zin in", zegt de Israëlische Pick tegen Ynetnews.

Ook haar vader, de bekende Israëlische zanger Svika Pick, laat weten blij te zijn. "Ja, er is vreugde in onze familie. We hebben ze 'mazzeltof' gewenst."

De 54-jarige Kill Bill-regisseur leerde de 33-jarige Daniela in 2009 kennen, toen hij in Israël was om zijn film Inglourious Basterds te promoten. De relatie was van korte duur, maar in 2016 kwamen de twee weer bij elkaar.