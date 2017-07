Mel B heeft niets meer over van Spice Girls-fortuin

De zangeres heeft er door de jaren heen tientallen miljoenen dollars doorheen gejaagd, zo bleek volgens Britse media vrijdag tijdens een zitting in de rechtbank naar aanleiding van Belafontes vechtscheiding met haar ex Stephen Belafonte.

"Hun levensstijl was extravagant en overvloedig. Mel heeft al het geld dat ze verdiende met de Spice Girls uitgegeven. Naar schatting ongeveer 50 miljoen dollar, als het al niet meer is", zei Grace Jamra, de advocaat van Belafonte. Door hun torenhoge uitgaves konden de twee uiteindelijk hun belasting niet meer betalen en werd een schuld opgebouwd.

Belafonte, die claimt dat hij momenteel geen inkomen heeft, probeert via de rechter een alimentatie af te dwingen en wil ook dat zijn ex opdraait voor de juridische kosten. Tot dusver is de zangeres en huidig jurylid van America's Got Talent niet van plan om daarmee akkoord te gaan. Ze vindt zijn wensen exorbitant.

Brown en Belafonte, een filmproducer, trouwden in juni 2007 in Las Vegas. In maart werd een scheiding aangevraagd. Mel beweert dat ze jarenlang is mishandeld door hemen dat hij een affaire had met hun kindermeisje.