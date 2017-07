Beau van Erven Dorens verbaasd dat mensen hem 'toch best aardig' vinden

Dat heeft de presentator verbaasd, zegt hij zaterdag in De Telegraaf.

"Op een positieve manier. Mensen zeggen: je bent eigenlijk best een aardige jongen. Dat kun je als een compliment zien, maar je kunt ook denken: tot nu toe hebben ze me dat opgeschoten kakkertje gevonden", aldus de 46-jarige Van Erven Dorens.

Volgens de presentator was het voor dit programma een vereiste om zichzelf te zijn en heeft het hem tegelijkertijd geëmancipeerd bij het publiek. "Dat was best bevrijdend. Al kan het gek lopen: twee jaar geleden zat ik nog bij SBS waar ik geen poot aan de grond kreeg. Ook daar had ik allemaal leuke ideeën, maar er was weinig animo voor."

Van Erven Dorens houdt niet van het predicaat 'enfant terrible'. Hij zou graag zien dat dat ophoudt. "Lijkt me wel: ik ben 46! Ach, ooit word je iets genoemd en dat blijf je dan eeuwig. Terwijl als ik érgens voor sta, het verandering is. Daarom ga ik ook zo vaak de mist in", zegt hij.

"Aan de andere kant: enfant terrible beschouw ik als een geuzentitel. Elke dag bedenk ik bij het opstaan wat vandaag mijn instelling bij Boulevard zal zijn. Dat is eigenlijk altijd dezelfde: kom, we gaan lekker keten. En de dingen roepen waarmee iedereen in zijn hoofd zit."