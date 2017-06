Onderzoek naar betrokkenheid Venus Williams bij auto-ongeluk

Aanleiding van het onderzoek is volgens CNN dat de familie van het slachtoffer de tennister zou hebben aangeklaagd wegens nalatigheid. De politie van Palm Beach Gardens zegt verder geen informatie te geven ten behoeve van het onderzoek.

De advocaat van de familie van het slachtoffer vertelde vrijdag in Good Morning America dat hij gelooft dat de politie bewijsmateriaal achterhoudt en daarmee het onderzoek belemmert.

Eerder zei de advocaat van Williams dat de tennisster geen boete had gekregen en er ook geen aanklacht tegen haar was ingediend. "Dit is een tragisch ongeluk. Venus spreekt haar diepste condoleances uit aan de familie die een geliefde heeft verloren'', aldus de advocaat.

Ongeluk

Op 9 juni, enkele dagen nadat de zevenvoudig Grand Slam-winnares was uitgeschakeld op Roland Garros, kwam Williams in botsing met een auto met daarin twee inzittenden. Williams heeft volgens het politierapport verteld dat ze midden op een kruising vast kwam te staan, toen ze verder wilde rijden zag ze de andere auto niet. De Amerikaanse zou niet harder dan 5 miles per uur (8 kilometer per uur) hebben gereden.

Volgens het politierapport waren beide voertuigen zwaar beschadigd. Het 78-jarige slachtoffer liep tijdens de botsing zware interne verwondingen en een gebroken rug op. Enkele dagen later overleed de man aan zijn verwondingen. Zijn vrouw liep ook meerdere ernstige verwoningen op.