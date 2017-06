'Stalker Sandra Bullock vervroegd vrijgelaten'

Volgens TMZ is de man die in een psychiatrische inrichting was opgenomen vervroegd vrijgelaten. Twee weken geleden besloten de artsen dat de man gezond genoeg was om de straat op te mogen. Wel blijft de man onder toezicht staan.

Advocaat Ed McPherson was vrijdag in de rechtbank om het tijdelijk contactverbod met zijn cliënt Bullock om te laten zetten naar een permanent verbod. De rechter weigerde het verzoek, waardoor de stalker tot juni 2022 ruim 200 meter bij de actrice vandaan moet blijven.

Eind mei werd de man veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van vijf jaar. Ook werd hem een contactverbod opgelegd en werd hij verplicht zich te laten behandelen voor zijn psychische problemen.

Inbraak

In 2014 wist de 41-jarige man het huis van Bullock in de Hollywood Hills binnen te dringen. De actrice was op dat moment alleen thuis en belde vanuit haar slaapkamer het noodnummer toen ze iemand hoorde. Eenmaal ter plaatse arresteerde de politie de man direct.

Hij had volgens de Los Angeles Times een map bij zich met niet alleen een liefdesbrief aan Bullock, maar ook aantekeningen waaruit bleek dat hij haar al langer obsessief in de gaten hield. Zo zou hij al enkele dagen voor de inbraak bij haar huis gepost hebben.