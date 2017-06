Acteur Sean Bean voor vijfde keer getrouwd

Bean deelde een trouwfoto met onder andere Daily Mail.

De acteur, die na vier huwelijken zwoer nooit meer te trouwen, ging eind 2014 toch op zijn knieën voor de 26 jaar jongere Ashley. "Ik was niet van plan ooit nog te trouwen, maar ik was ook niet van plan iemand die zo fantastisch is als Ashley tegen te komen", zei Bean vorige maand tegen Daily Mail. "Ik kan niet wachten de rest van ons leven samen door te brengen."

De acteur, bekend van Lord of the Rings en Game of Thrones, trouwde in 1981 met zijn jeugdliefde Debra Jones. Dat huwelijk strandde in 1988. Twee jaar later stapte hij in het huwelijksbootje met actrice Melanie Hill, met wie hij twee kinderen kreeg. In 1997, een paar maanden na zijn tweede scheiding, trouwde de acteur met actrice Abigail Cruttenden. Met haar kreeg hij een dochter, vlak na haar geboorte ging het acteurskoppel uit elkaar. In 2008 stond Bean voor het altaar met Georgina Sutcliffe, met haar was hij tot 2010 getrouwd.