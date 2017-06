Roddeloverzicht: Estavana is moeder en Barbie wordt pornoster

De eerste week na de bevalling is voor veel vrouwen vooral een moment dat ze met de baby thuis willen zijn, willen bijkomen van de heftige momenten in de verloskamer en niet willen nadenken over iets anders dan het leven dat je net op aarde hebt gezet.

Als je bekend bent, wordt het belangrijk gevonden dat je zo snel mogelijk weer helemaal in vorm bent. Bekende vrouwen vertellen trots hoe ze slechts weken na de bevalling alweer helemaal op gewicht waren en poseren in tijdschriften met hun strakke lichamen.

Een mooie fotoshoot van de trotse ouders en baby is zo mogelijk nóg belangrijker en dus konden we dinsdag al genieten van foto's van een stralende Estavana Polman, Rafael van der Vaart en dochter Jesslyn. Slechts drie dagen nadat ze bevallen is, verscheen Estavana alweer voor de camera van journalisten.

Heftig, zouden veel moeders vinden, maar aan Estavana was geen moment te zien dat ze het moeilijk had gehad, of nu nog heel moe was. Estavana zag er vooral gelukkig uit, iets wat ze beaamde in gesprek met De Telegraaf.

"Ik weet nu ook wat de bekende roze wolk inhoudt. Het is fantastisch om voor de eerste keer moeder te worden", aldus de 24-jarige Estavana die er bij vertelde dat het moederschap wel nog wat onwerkelijk voelt.

De eerste dochter van Estavana en Rafael kan zich gelukkig prijzen: haar hele familie was aanwezig bij de bevalling. En grote broer Damián is "erg blij" dat hij nu een zusje heeft. "Inderdaad, ik ben een familiemens en vond het fijn om onze families dichtbij te hebben bij de bevalling. Alleen mijn tweelingbroer Dario kon er helaas niet bij zijn (ook hij is professioneel handballer, red.) vanwege een buitenlands trainingskamp. Verder was iedereen er, zelfs mijn oma was aanwezig in het ziekenhuis!"

En mocht iemand het zich afvragen: Estavana is "ongeschonden uit de strijd gekomen". En Rafael was een fantastische steun. "Dit sowieso tijdens de gehele zwangerschap, maar zeker ook tijdens en na de bevalling!"

Flauwe boete

In Nederland gelden er hele strenge regels voor kinderen die werken. Kinderen mogen nooit te lang en te veel uren maken op één dag en na 23.00 uur is het zelfs verboden om een kind nog aan het werk te hebben. Dat kan wel eens ingewikkeld zijn als die kinderen muzikanten of acteurs zijn: een theaterstuk loopt wel eens uit of een concert wordt een half uurtje verschoven.

Dat die wet heel streng gehanteerd wordt, weet André Rieu als geen ander. De orkestleider en wereldster werkte in 2015 met een groep jonge panfluitspelers die naar later bleek te lang op het podium had gestaan. Kinderarbeid werd het genoemd en André werd opgescheept met een flinke boete.

3.000 euro per kind per avond moest de orkestleider betalen. En na zeven concerten loopt dat bedrag flink op. "Je kunt er zelfs een huis van bouwen."

Hartstikke flauw vond André dat, blijkt nu. Die boete, dat was toch nergens voor nodig? "De kinderen hebben de tijd van hun leven gehad", vertelde de 67-jarige muzikant aan Shownieuws.

En als André nu nog gewaarschuwd was, was het een heel ander verhaal, maar al die tijd wist de Maastrichtenaar van niets. "Pas bij het laatste concert kwam iemand van de arbeidsinspectie en bestrafte ons gelijk. Dat is heel flauw en absurd. Maar goed, zo is dit land eenmaal."

André laat het er niet bij zitten: hij wil de boete aanvechten. De kinderen hebben geen moment het gevoel gehad aan het werk te zijn. "Ze zijn zelfs naar de Efteling geweest."

'Redelijk normaal'

Uitspraken van bekende Nederlanders over wat ze verdienen en waar ze hun geld aan uitgeven zijn altijd om te smullen. Officieel weten we nooit helemaal wat Matthijs van Nieuwkerk, Carice van Houten en Lil' Kleine in een jaar verdienen, maar het is altijd leuk om er naar te gokken.

De Quote maakt niet voor niets een lijst van de mensen met het meeste geld, zakenblad Forbes niet zomaar iedere week een ander overzicht met bekende mensen die in hun categorie het meest verdiend hebben. Mensen willen toch weten hoe de rijken der aarde al dat geld toch binnenharken en vooral ook wat ze er mee doen.

De video's van Lil' Kleine die met geld smijt op Ibiza worden duizenden keren bekeken en verhalen over Johnny Depp die zijn geld besteed aan prullaria worden met plezier gelezen door miljoenen mensen.

Vragen naar iemands salaris wordt vaak als niet netjes gezien, maar als je bekend bent is het ineens de normaalste zaak van de wereld dat iedereen precies weet waar jij je boodschappen van moet doen.

Ook rapper Boef kreeg deze week weer een vraag over zijn salaris: hoeveel verdient hij nou met zijn nummers en optredens? "80.000 per maand is redelijk normaal. Vergeet niet dat ik zo dertig optredens per maand heb, dus reken maar uit."

De rapper voegde er in het interview met Quote aan toe dat het blad echt een foute inschatting had gemaakt toen ze zijn vermogen probeerde te berekenen. Ze schreven dat hij tienduizenden euro's verdiende aan de streams van zijn muziek, maar vergaten daarbij een hele hoop.

Boef verdient namelijk ook nog aan optredens en pr-tweets voor bedrijven en blijkbaar is dat genoeg om aan 80.000 euro per maand te komen.

"Overmoedig" noemde het blad het voornemen van de rapper om over een paar jaar in de Quote te staan. "Geld is belangrijk: het zorgt voor vrijheid. Daarvoor investeer ik mijn centen verstandig."

Reality-porno

Als realityster laat je héél veel van jezelf zien: de hele dag word je door een cameraploeg gevolgd, je vertelt wat je bij de verschillende momenten in je leven dacht en hebt aan het einde van het seizoen tijd om eens goed naar jezelf te kijken en jezelf een spiegel voor te houden.

Als je jezelf figuurlijk zo blootgeeft, wat is letterlijk blootgeven dan eigenlijk nog? Echt een stap verder is het niet, dus waarom zou je het niet doen voor een flinke smak geld?

Kim Holland weet als geen ander onder welke omstandigheden mensen voor de camera hun kleding wel willen uittrekken en doen wat ze normaal doen als ze naakt zijn. En wat blijkt: een hele smak geld doet dan zeker wonderen.

Kim wil een pornofilm opnemen met realityster Barbie, die eigenlijk Samantha van der Plas heet, en is bereid daar flink voor in de buidel te tasten. Nederlands bekendste pornoster denkt dat een film met Barbie een enorm succes zal worden. En dat is niet alleen omdat Barbies huidige vriend een van Kims favoriete pornomannen is.

"Barbie is al vele jaren de natte droom van veel Nederlandse mannen, al zullen ze dat niet allemaal eerlijk hardop durven toegeven. En ik geef al die mannen geen ongelijk. Barbie weet precies hoe het werkt. Dacht je dat ze niet wist dat haar lange blonde haar heel veel mannen in vervoering brengt? Om nog maar te zwijgen over die voorgevel die ze net zo lang heeft verbouwd totdat hij de gedroomde omvang had. En dan die zwoele lippen!"

En dat vriend Rolf, die eerder al in de veel besproken pornofilm opgenomen in Walibi zat, nog steeds gemist wordt door fans is een extra reden om het stel te strikken. "Ik blijf het eeuwig zonde vinden dat hij de pornowereld de rug heeft toegekeerd. En ik ben niet de enige. Sinds hij met Barbie samen is en hij bij het grote publiek ook wat bekender wordt, krijg ik elke week stapels post toegestuurd van meiden die schrijven dat ze ervan dromen om met Rolf in een film te spelen."

Barbie, die nog niet gereageerd heeft op het aanbod, zou volgens Kim zomaar de volgende Kim Kardashian kunnen zijn, die heeft immers ook haar roem te danken aan een gelekte sekstape met Ray J. "Het zou in haar geval weleens het begin van iets heel groots kunnen zijn. Kim Kardashian heeft er haar hele carrière aan te danken, dus wie weet. Het kan zomaar zijn dat ze volgend jaar een gevierde wereldster is geworden. En met alle respect, die kans is een stuk kleiner als ze alleen afhankelijk blijft van dat onschuldige soapje bij RTL5."