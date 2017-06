Rapper Ronnie Flex heeft 'geen vrienden meer'

Dat zegt de rapper in een interview met de Volkskrant.

Flex, wiens echte naam Ronell Langston Plasschaert is, bracht donderdagnacht onaangekondigd zijn nieuwe album Rémi uit, verwijzend naar het verhaal Alleen op de wereld. Een titel die op hem slaat, aldus de rapper.

Hoewel Flex aan de krant vertelt wel 'matties' te hebben, maar heeft hij geen vriend met wie hij zo close is dat hij die kan bellen als hij ergens mee zit.

"Misschien heeft het ermee te maken dat ik egoïstisch ben omdat ik zo erg voor die muziekshit kies. Of dat de vrienden met wie ik altijd omging, me iets te serieus vinden", vertelt de rapper. "Het leven dat sommige mensen om me heen leiden, is niet zo serieus."

Afbijten

Ook denkt Flex dat het er mee te maken kan hebben dat hij wat meer van zich afbijt dan vroeger. "Vroeger zou ik, als iemand in een groep iets over me zei, dat over me heen laten gaan. Nu moet je geen shit meer over mij zeggen. Dan ga ik het je ook zeggen, in je gezicht. Als je zo begint te worden, dan gaat het balletje snel rollen", aldus de rapper.

Toen hij, na zijn hit Drank en Drugs, opeens veel geld ging verdienen, had Flex wel veel "vrienden" om zich heen.

"Ik was 23 en verdiende opeens 5.000 euro per show, dan ga je opeens leven. Dan is het opeens hotel, vrienden in hotels, chillen, drinken, flessen, alles, ik heb veel geld aan vrienden uitgegeven. En ik zie die mensen niet meer haha. Dat is wel pijnlijk", vertelt de rapper.

"Het is voor mij een korte periode geweest. Negen maanden heb ik er misschien ingezeten voor ik weer met mijn beide benen op de grond kwam. Ik had gewoon nooit kunnen denken dat hiphop zo groot kon worden, laat staan ikzelf", aldus Flex.