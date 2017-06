Lindsay Lohan nodigt beroemdheden uit voor verjaardag op Grieks eiland

"Geland in Griekenland", schreef ze als onderschrift bij de foto. Op de website van Entertainment Tonight verschenen meer foto's van Lohan in haar zwemkleding onder de Griekse zon. Via Twitter nodigde Lohan een aantal beroemdheden uit om langs te komen. onder wie Britney Spears, Paris Hilton en Beyoncé.

"#nicegirls kom naar mijn verjaardagsfeest op mykonos dit weekend", twitterde ze aan Hilton en Spears, om daar aan toe te voegen: "Beyonce jij ook".

Of deze beroemdheden ook daadwerkelijk komen opdagen op de verjaardag van Lohan valt te bezien. De drie sterren zijn op vakantie, aan het optreden of in het geval van Beyoncé: net bevallen van een tweeling.