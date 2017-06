Lone van Roosendaal zat soms half jaar zonder werk

"Ik heb in het verleden weleens keuzes gemaakt waar ik heel nerveus van werd", legt Van Roosendaal uit. "Dat ik nee zei tegen een voorstelling die niet goed voelde en vervolgens een halfjaar zonder werk zat."

Sommige collega's van haar leeftijd beproefden hun geluk in het buitenland. Van Roosendaal denkt er soms over na. "Vooral Duitsland lokt wel, simpelweg omdat daar meer wordt gemaakt dan in Nederland", bekent ze. "Maar zolang ik hier in Nederland zoveel verschillende kansen krijg en doorlopend nieuwe dingen mag doen, zie ik geen reden om heel actief over de grens te gaan kijken."

Ze prijst producenten die 'buiten de hokjes' durven te denken. "Francesca in The Bridges of Madison County is niet echt een rol waar men mij meteen in ziet, als blonde Hollandse vrouw. Ik ben heel blij dat de makers nét wat breder durfden te denken en dat iedereen toch zo enthousiast reageert."

Tieners

"Uiteindelijk gaat het erom dat het publiek meegaat in jouw vertolking: in de film Grease viel ook niemand erover dat alle acteurs al dertig waren in plaats van de tieners die ze speelden."