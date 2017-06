Cristiano Ronaldo bevestigt vader te zijn geworden van tweeling

In een bericht op Facebook schrijft de voetballer dat hij het jammer vindt dat Portugal niet meer eerste kan worden bij de Confederations Cup, maar dat hij nu naar zijn kinderen kan.

"Het is jammer dat we met Portugal ons sportieve doel niet hebben kunnen bereiken", schrijft hij op Facebook. "Ik heb me de voorbije weken met hart en ziel ingezet voor de nationale ploeg. Ook al wist ik dat ondertussen mijn twee zoontjes geboren werden."

Ronaldo heeft zijn kinderen nog niet gezien, zo maakt hij duidelijk in zijn bericht. "Ik ben heel blij om voor het eerst bij mijn kinderen te kunnen zijn."

Het zijn niet de eerste kinderen voor Ronaldo: de voetballer was al vader van zoon Cristiano jr. Wie de moeder van de tweeling is, zegt Ronaldo niet, maar volgens bronnen is het Georgina Rodríguez.