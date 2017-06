'Kendall Jenner en ASAP Rocky in een serieuze relatie'

"Ze gaan zeker met elkaar om en het wordt langzamerhand steeds serieuzer", verklapt een bron. Zo kwam de rapper langs op de verjaardag van de zus van Kendall, Khloé Kardashian. Het vermoedelijke stel werd daar door meerdere mensen samen gezien.

De 21-jarige Jenner en de 28-jarige ASAP Rocky, die in het echt Rakim Mayers heet, gaan sinds de zomer van 2016 met elkaar om. Ze werden eerder samen gezien in Parijs en Los Angeles. En Jenner plaatste een selfie van het stel in mei bij hun bezoek aan het Met Gala in New York.

Het enige obstakel lijkt de agenda van Jenner, die als populair model regelmatig van huis is. "Het is moeilijk voor Kendall om te settelen omdat ze het zo ontzettend druk heeft, ze is altijd op reis", zegt een ingewijde. Volgens de bron is het model, ondanks haar drukke werkschema, zeker over haar relatie met de rapper.