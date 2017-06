Shia LaBeouf wildplassend gefotografeerd

De 31-jarige LaBeouf had kennelijk hoge nood en leek geen problemen te hebben met de fotografen in de buurt van de filmset op Tybee Island in de Amerikaanse staat Georgia. De foto's staan op de website Just Jared en Celebuzz.

The Peanut Butter Falcon gaat over een krabvisser die een jongeman met het syndroom van Down helpt op een professionele worstelschool in North Carolina te komen. Naast Shia LaBeouf spelen Dakota Johnson en Bruce Dern hoofdrollen in de productie.