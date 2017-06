Britney Spears open over zenuwinzinking

Spears was elf jaar oud toen ze beroemd werd met The Mickey Mouse Club en opgroeien in de spotlight eiste zijn tol. "Al vanaf jonge leeftijd heb ik altijd het gevoel gehad dat iedereen me aan het testen was. Als er ook maar iets niet goed ging, was dat genoeg om me in paniek te krijgen. Kleine dingen konden me buitenproportioneel van streek maken", zegt ze daarover.

Onder andere het Amerikaanse Women's Health maakt melding van het interview dat Spears gaf aan de Israëlische krant. De gelegenheid voor het gesprek is haar eerste optreden ooit in het land, dat volgende week plaatsvindt.

Veranderd

In het artikel noemt ze jaren als twintiger "verschrikkelijk". Zo kwam ze onder financiële voogdij van haar vader te staan. Toen wist ze dat er iets moest veranderen. "Ik wist dat ik mezelf vaker rust moest gunnen en zelf de verantwoordelijkheid moest nemen over mijn mentale toestand. Er werden destijds heel veel beslissingen voor mij genomen, in plaats van dat ik ze zelf nam."

Haar psychische problemen zorgden er ook voor dat Spears zich minder om haar muzikale carrière bekommerde. Dat is inmiddels wel anders. Ze was jong, zegt Spears nu. "Ik ben nu in een veel betere fase in mijn leven. Mijn kinderen hebben me gevormd, ze zorgen ervoor dat ik me niet meer druk maak om mezelf." Als dertiger staat ze beter in het leven, besluit ze.