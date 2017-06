Lindsay Lohan komt met eigen lifestylewebsite

Lohan zit naar eigen zeggen in "een periode van vernieuwing". Op haar site belooft ze toegang tot al haar exclusieve content en een kijkje achter de schermen. "Ik vertel hier al mijn geheimen en het laatste nieuws. Ik deel mijn dagboek, video’s, foto’s, mode- en beautytutorials, winkeltips en mijn favoriete producten."

Volgens de 30-jarige Lohan, die later dit jaar haar acteercarrière nieuw leven hoopt in te blazen, is Preemium een "all-acces pas" voor haar leven. Op de site staan al backstagebeelden van fotoshoots en selfies van de actrice.

Gwyneth Paltrow lanceerde in 2008 Goop. Het merk begon in de vorm van een wekelijks verstuurde nieuwsbrief en groeide later uit tot een lifestylewebsite. Het merk werd later ook uitgebreid met een huidverzorgingslijn.