Boef noemt inkomen van 80.000 euro per maand 'redelijk normaal'

"Vergeet niet dat ik zo dertig optredens per maand heb, dus reken maar uit", vertelt Sofiane Boussaadia, zoals Boef eigenlijk heet, aan Quote.

Quote schatte het inkomen van Boef volgens de rapper eerder veel te laag in. Het blad schreef in maart dat hij enkele tienduizenden euro’s verdiende aan de vele streams van zijn muziek.

De 24-jarige rapper hoopt zich over een paar jaar tot de rijkste Nederlanders te mogen rekenen. "Over een paar jaar hoop ik in de Quote te staan. Ik investeer mijn centen verstandig."