Kim Holland wil Barbie 100.000 euro betalen voor pornofilm

"En ik geef al die mannen geen ongelijk. Barbie weet precies hoe het werkt", aldus Holland in gesprek met Story. Barbie, die eigenlijk Samantha van der Plas heet, heeft sinds kort een relatie met voormalig porno-acteur Rolf Tangel, die in de beruchte Walibi-video te zien was.

Holland snapt wel dat mannen de realityster bekend uit Oh Oh Cherso aantrekkelijk vinden. "Dacht je dat ze niet wist dat haar lange blonde haar heel veel mannen in vervoering brengt? Om nog maar te zwijgen over die voorgevel die ze net zo lang heeft verbouwd totdat hij de gedroomde omvang had. En dan die zwoele lippen! Het is nog niet gebeurd, maar als ze morgen aan me zou vragen of ik zin had in een avontuurtje met haar, dan zou ik niet twijfelen."

Krap

De pornoproducente denkt dat Barbie alle reden heeft om 'ja' te zeggen tegen haar aanbod, volgens Holland heeft de realityster het niet zo breed. "Naar wat ik vernomen heb, haalt ze haar inkomsten nu uit het geven van kledingparty’s à raison van 100 euro per avond. Als ik even snel reken, kan ze met een paar uurtjes stoeien het duizendvoudige verdienen. Dan is de keus natuurlijk snel gemaakt, lijkt me."

Holland denkt dat het pornoverleden van Barbie's vriend een voordeel kan zijn. "Hij kan haar op haar gemak stellen en veel beter dan wie dan ook uitleggen hoe het eraan toegaat op zo’n set. Want het is voor niemand gemakkelijk om voor de allereerste keer uit de kleren te gaan op een filmset. Of je nu een man of een vrouw bent. Naakt is naakt. En dan kan de onzekerheid over je lijf zomaar toeslaan. Al is dat in het geval van Barbie, met haar droomfiguur, amper voor te stellen."