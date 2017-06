Moederschap voelt soms nog onwerkelijk voor Estavana Polman

Het stel voelt "puur geluk" bij de geboorte van hun dochter Jesslyn, zo vertelt Polman (24) in gesprek met De Telegraaf. Ook Van der Vaarts zoon Damián die hij samen met zijn ex-vrouw Sylvie Meis kreeg, is gelukkig.

"Damián is erg blij dat hij een grote broer is geworden. En ja, ik weet nu ook wat de bekende roze wolk inhoudt. Het is fantastisch om voor de eerste keer moeder te worden", aldus Polman.

De bevalling duurde alles bij elkaar zo'n zeven uur, waarbij de handbalster steun kreeg van haar familie. "Inderdaad, ik ben een familiemens en vond het fijn om onze families dichtbij te hebben bij de bevalling. Alleen mijn tweelingbroer Dario kon er helaas niet bij zijn (ook hij is professioneel handballer, red.) vanwege een buitenlands trainingskamp. Verder was iedereen er, zelfs mijn oma was aanwezig in het ziekenhuis!"

Zorgen

De zorgen die vooraf ontstonden over een natuurlijke bevalling, omdat Polman op 16-jarige leeftijd haar rug brak, bleken niet nodig. "Ik ben op natuurlijke wijze bevallen en ongeschonden uit de strijd gekomen, ha ha! (...) En zeker ook Rafael is een fantastische steun geweest. Dit sowieso tijdens de gehele zwangerschap, maar zeker ook tijdens en na de bevalling!"

In december hoopt Polman haar team te kunnen vergezellen bij de wereldkampioenschappen handbal. "Het doel is om het wereldkampioenschap te halen dat in Duitsland wordt gehouden. Maar ik ga natuurlijk niet overhaasten en mijn tijd nemen om terug te komen op niveau."