Model Bella Hadid in Nederland om zieke oma te bezoeken

Het twintigjarige model deelde op Instagram een video van het emotionele bezoek.

''Niets kan deze liefde verslaan'', schrijft het model bij de video. ''Ik heb de afgelopen drie dagen vrij genomen van werk om mijn lieve oma in Nederland te kunnen verrassen op haar verjaardag. Ze gaat een moeilijke tijd door in haar strijd tegen kanker, maar voor mij is het een feit dat ze de sterkste vrouw is die ik in ooit heb ontmoet."

Hadid vervolgt: ''Vandaag is mijn laatste dag die ik kan doorbrengen met mijn familie in Holland. Vertrekken is het laatste wat ik wil. Maar ik ga, zodat ik weer hard kan werken om snel terug te kunnen keren", vervolgt de dochter van de Nederlandse Hollywoodvrouw Yolanda Hadid. ''Tijden als deze zijn zo belangrijk voor me. Van harte gefeliciteerd oma. Bedankt voor het op de wereld zetten en het opvoeden van mijn moeder in de vrouw die ze vandaag is."

Gigi Hadid

Hadid's zus Gigi kon helaas niet bij de verjaardag aanwezig zijn maar deelde via Instagram een foto van haar en haar oma. Het model schrijft bij de foto: "Happy Birthday Oma! Ik wou dat ik vandaag bij je was, ik hou zoveel van je en ben ontzettend dankbaar voor alle herinneringen. Dank je wel voor mijn mama, oom Leo en mijn Nederlandse kracht. Alle kleinkinderen houden voor altijd van je!"