'Tweeling van Beyoncé en Jay-Z is thuis'

Dat melden bronnen aan E! News en TMZ.

Volgens de ingewijden zou het goed gaan met de jongen en het meisje en zien ze er gezond uit. Ook met Beyoncé gaat het anderhalve week na de bevalling goed. De jongen en het meisje zouden te vroeg geboren zijn. Er is nog niets bekend over hun namen en hun precieze geboortedatum.

Het gezin verblijft in een gehuurd landgoed met uitzicht op de Grote Oceaan. De huurprijs van het verblijf is 400.000 dollar per maand. De bedoeling is dat het gezin er de hele zomer blijft totdat ze een permanente woning hebben gevonden in Los Angeles.

Beyoncé won zondagavond vijf BET Awards, voor beste R&B- of popartiest, video van het jaar, album van het jaar, beste videoregisseur en de publieksprijs. De zangeres was in verband met de geboorte van haar tweeling niet aanwezig bij de prijsuitreiking in Los Angeles.