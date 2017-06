Café Douwe Bob in Amsterdam gesloten

"We hebben het er hartstikke leuk gehad, maar het liep gewoon niet goed genoeg'', aldus de manager tegenover Het Parool. De kroeg wordt nu verkocht.

Volgens zijn manager vallen de financiële gevolgen voor de 24-jarige zanger mee. "Hij loopt hier niet op leeg."

Het nieuws van de sluiting volgt op een stuk in dezelfde krant over een melding van intimidatie door drugsdealers in de Dapperstraat, waar de bar van de zanger zat.

In gesprek met de krant noemt een ondernemer ook een incident bij The Fool Bar. Publiek van een roze themafeestje in de kroeg zou zijn uitgescholden door de dealers. Volgens de manager van Posthuma heeft de sluiting niets te maken met dat incident.