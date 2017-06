'Tweeling Beyoncé nog altijd in het ziekenhuis'

Dat bevestigen ingewijde bronnen aan entertainmentwebsite TMZ. De tweeling zou "onder de lichten" liggen, wat in ziekenhuisjargon meestal betekent dat de baby's - naar verluidt een jongetje en een meisje - aan geelzucht lijden.

Volgens TMZ zouden de medische problemen geen serieuze of levensbedreigende gevolgen moeten hebben. Toch wordt de tweeling pas uit het ziekenhuis ontslagen als hun situatie stabiel is. Wanneer dat precies is, is nog onduidelijk.

Geruchtenmachine

Halverwege juni draaide de geruchtenmachine van Beyoncés bevalling op volle toeren. Op 18 juni bracht de vader van Beyoncé het nieuws van de geboorte naar buiten via Twitter. Officieel is er nog niets naar buiten gebracht over de precieze geboortedatum en het geslacht van de baby's.

Beyoncé en Jay Z hebben al een dochtertje van vijf jaar, Blue Ivy.