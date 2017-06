Fred van Leer viel flauw tijdens opnames in Spanje

Dat meldt hij aan de website van het AD maandag.

Van Leer was voor een geheim televisieprogramma op een muziekfestival waar vuurwerk werd afgestoken, vertelt hij. "Die knallen waren zo extreem hard dat ik ben flauwgevallen."

De stylist lijdt aan tinnitus, oftewel oorsuizingen. "Ik dacht dat ik dat vuurwerkgeluid wel kon verdragen. Dat bleek dus niet het geval."

De stylist ontkent in het AD dat hij had gedronken of andere middelen had gebruikt. Het is niet duidelijk hoe lang Van Leer precies in het ziekenhuis heeft gelegen. Zijn woordvoerster was maandagochtend niet voor commentaar bereikbaar.