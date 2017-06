Wilfred Genee is 'altijd op zijn hoede'

Genee vindt het niet per se vervelend om herkend te worden of op de foto te gaan. "Maar soms heb je het gevoel dat je je continu moet verantwoorden. Je moet er altijd rekening mee houden dat er iets van je gevonden wordt", aldus de presentator tegen het AD.

Pas op vakantie kan de presentator dat gevoel loslaten en valt er iets van hem af. Toch wil hij niet klagen over zijn baan: het bekende Nederlander-schap is volgens hem de "prijs die erbij hoort".

Hij ziet voor de rest dan ook vooral de voordelen van zijn werk. "Ik kom op bijzondere plekken, sta in Stockholm bij de Europa League-finale van Ajax, ik doe alleen maar leuke dingen! Ik ben een bevoorrecht mens."

Vijftig

Afgelopen zaterdag vierde Genee zijn vijftigste verjaardag, Toen werd ook bekend dat hij een jaar aan de slag gaat bij een Brabants familiebedrijf. "Ik kan me best voorstellen dat ik me straks helemaal terugtrek in de anonimiteit, hoor."

Van mensen uit zijn omgeving hoort hij dat ze denken dat hij niet kan "zonder die media-aandacht en in het middelpunt staan". Maar zelf verwacht de presentator daar geen moeite mee te hebben.

"Het enige wat ik er jammer aan zou vinden - en dat is natuurlijk ook weer apart om van jezelf te zeggen: ik denk dat ik best wel goed kan presenteren." Voorlopig is de presentator dan ook nog wel even op televisie te zien, zowel bij Voetbal Inside als bij Tour du Jour.