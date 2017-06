Britse prins Harry overwoog afstand te doen van koninklijke titel

"Er was een tijd dat ik daar over nadacht", zegt de 32-jarige Harry in een interview met Daily Mail. "Uiteindelijk besloot ik te blijven en goed na te denken over mijn rol."

De prins wilde zijn grootmoeder, koningin Elizabeth, niet in de steek laten. Verder vond hij het belangrijk om vanuit zijn rol als prins een bijdrage te kunnen leveren aan goede doelen.

Harry voelde zich lang thuis in het Britse leger, maar moest wegens veiligheidsredenen vertrekken toen in 2007 uitlekte dat hij in Afghanistan diende. "Ik koesterde wrok", zegt de prins. "Ik heb jarenlang m'n hakken in het zand gezet. Ik wilde niet volwassen worden."

Harry ging uiteindelijk in therapie, ook om de dood van zijn moeder te verwerken, en heeft inmiddels zijn leven op orde. De prins heeft momenteel een relatie met Suits-actrice Meghan Markle. "Ik ben vastbesloten een relatief normaal leven te leiden. Als ik het geluk heb ooit kinderen te mogen krijgen, wil ik ook voor hen een normaal leven. Wij willen niet alleen maar beroemd zijn, maar onze rol gebruiken voor iets goeds."

Moderniseren

Afgelopen week zei Harry al dat niemand in de koninklijke familie erop zit te wachten de troon te bestijgen, maar dat iemand het moet doen. Zijn vader, prins Charles, is eerste in de lijn van troonopvolging. Prins Harry staat op de vijfde plek, onder prins Wiliam en zijn twee kinderen.

De leden van de koninklijke familie zijn bezig de monarchie te moderniseren. "Dat is niet iets wat we voor onszelf doen, maar voor het welzijn van het volk", aldus de 32-jarige prins. Hij beschouwt de monarchie als een positieve maatschappelijke kracht.